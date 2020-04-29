29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Elektrik faturalarına devlet desteği! Kimler yararlanacak? İşte detaylar... |Video

Elektrik faturalarına devlet desteği! Kimler yararlanacak? İşte detaylar... |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
29.04.2020
Devlet 1 milyon 515 bin haneye elektrik desteği sağlıyor. Elektrik faturaları ödemelerinde şartlar neler? Kimler yararlanabiliyor? Elektrik faturalarına devlet desteği kimlere yapılır? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! 2020 HALKBANK 10.000 TL KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Petrol düştü depolar ucuzladı
Petrol düştü depolar ucuzladı
Elektrik faturaları devletten!
Elektrik faturaları devletten!
O haber moralimizi umudumuzu artırdı
"O haber moralimizi umudumuzu artırdı"
Bakan Albayrak duyurdu! Çiftçiye müjde o borçlar...
Bakan Albayrak duyurdu! Çiftçiye müjde o borçlar...
Dünya gıpta ile izliyor! Son hali böyle görüntülendi
Dünya gıpta ile izliyor! Son hali böyle görüntülendi
TOKİ kuraları 28 Nisan Salı CANLI izle...
TOKİ kuraları 28 Nisan Salı CANLI izle...
Nefes kredisi bugün itibariyle devrede
"Nefes kredisi bugün itibariyle devrede"
Sokağa çıkamayana tam maaş
Sokağa çıkamayana tam maaş
Koronavirüs günlerinde en çok ne aldık?
Koronavirüs günlerinde en çok ne aldık?
Tüketici ve ticari kredi faizlerinde tarihi düşüş
Tüketici ve ticari kredi faizlerinde tarihi düşüş
Araç sahipleri müjde! Fiyatlarda düşüş sürüyor
Araç sahipleri müjde! Fiyatlarda düşüş sürüyor
Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?
Daha Fazla Video Göster