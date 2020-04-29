Elektrik faturalarına devlet desteği! Kimler yararlanacak? İşte detaylar... |Video

Devlet 1 milyon 515 bin haneye elektrik desteği sağlıyor. Elektrik faturaları ödemelerinde şartlar neler? Kimler yararlanabiliyor? Elektrik faturalarına devlet desteği kimlere yapılır? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.