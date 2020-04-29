Son dakika: Dolar alınmalı mı satılmalı? Altında son durum ne? Borsa ve piyasalarda neler oluyor? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Son dakika haberi... Piyasalarda son durum ne? Bu dönemde dolar alınmalı mı satılmalı mı? Altın yükselecek mi düşecek mi? Alım zamanı için doğru mu? Borsa'da son durum ne? Piyasalarda neler oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yorumladı. Erdem, “Benim tavsiyem uzun vadeli düşünmek. Uzun vadeli düşünenler hep kazanır. Bugün FED’i bekleyeceğiz ve yarınki Merkez Bankası enflasyon raporu önemli olacak piyasalar için" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda son durum ne? Bu dönemde dolar alınmalı mı satılmalı mı? Altın yükselecek mi düşecek mi? Alım zamanı için doğru mu? Borsa'da son durum ne? Piyasalarda neler oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yorumladı. Erdem, "Benim tavsiyem uzun vadeli düşünmek. Uzun vadeli düşünenler hep kazanır. Bugün FED'i bekleyeceğiz ve yarınki Merkez Bankası enflasyon raporu önemli olacak piyasalar için" ifadelerini kullandı.