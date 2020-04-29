29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Dolar alınmalı mı satılmalı? Altında son durum ne? Borsa ve piyasalarda neler oluyor? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Son dakika: Dolar alınmalı mı satılmalı? Altında son durum ne? Borsa ve piyasalarda neler oluyor? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
29.04.2020
Son dakika haberi... Piyasalarda son durum ne? Bu dönemde dolar alınmalı mı satılmalı mı? Altın yükselecek mi düşecek mi? Alım zamanı için doğru mu? Borsa'da son durum ne? Piyasalarda neler oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yorumladı. Erdem, “Benim tavsiyem uzun vadeli düşünmek. Uzun vadeli düşünenler hep kazanır. Bugün FED’i bekleyeceğiz ve yarınki Merkez Bankası enflasyon raporu önemli olacak piyasalar için" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda son durum ne? Bu dönemde dolar alınmalı mı satılmalı mı? Altın yükselecek mi düşecek mi? Alım zamanı için doğru mu? Borsa'da son durum ne? Piyasalarda neler oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yorumladı. Erdem, "Benim tavsiyem uzun vadeli düşünmek. Uzun vadeli düşünenler hep kazanır. Bugün FED'i bekleyeceğiz ve yarınki Merkez Bankası enflasyon raporu önemli olacak piyasalar için" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan flaş mesajlar: Onlara karşı daha sert adımlar atacağız | Video
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan flaş mesajlar: Onlara karşı daha sert adımlar atacağız | Video
Bakan az önce duyurdu! Uygulamaya konuldu
Bakan az önce duyurdu! Uygulamaya konuldu
Dolar alınmalı mı satılmalı? Altında son durum ne?
Dolar alınmalı mı satılmalı? Altında son durum ne?
6 ay ödemesiz destek kredisi!
6 ay ödemesiz destek kredisi!
Petrol düştü depolar ucuzladı
Petrol düştü depolar ucuzladı
Elektrik faturaları devletten!
Elektrik faturaları devletten!
O haber moralimizi umudumuzu artırdı
"O haber moralimizi umudumuzu artırdı"
Bakan Albayrak duyurdu! Çiftçiye müjde o borçlar...
Bakan Albayrak duyurdu! Çiftçiye müjde o borçlar...
Dünya gıpta ile izliyor! Son hali böyle görüntülendi
Dünya gıpta ile izliyor! Son hali böyle görüntülendi
TOKİ kuraları 28 Nisan Salı CANLI izle...
TOKİ kuraları 28 Nisan Salı CANLI izle...
Nefes kredisi bugün itibariyle devrede
"Nefes kredisi bugün itibariyle devrede"
Sokağa çıkamayana tam maaş
Sokağa çıkamayana tam maaş
Daha Fazla Video Göster