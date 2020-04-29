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Son dakika: Petrol düştü depolar ucuzladı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İndirimler depolara nasıl yansıdı? İstanbul’da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? |Video
Son dakika haberi... Petroldeki hızlı düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki indirim sürüyor. Petroldeki düşüş depolara nasıl yansıdı? Benzin ne kadar? Motorin ne kadar oldu? İndirimler depolara nasıl yansıdı? İstanbul’da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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