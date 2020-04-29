Son dakika haberi... Küçük işletmelere 6 ay ödemesiz destek kredisi! Halkbank krediyi devreye aldı! Kimler kredi alabilir? Limit ve faiz ne kadar? |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında devletin destekleri sürüyor. Bu kapsamda küçük işletmelere 6 ay ödemesiz destek kredisi veriliyor. Destek kredisinde detaylar neler? Krediyi kimler alacak? Limit ve faiz ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili tüm detayları anlattı.