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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika haberi... Küçük işletmelere 6 ay ödemesiz destek kredisi! Halkbank krediyi devreye aldı! Kimler kredi alabilir? Limit ve faiz ne kadar? |Video

Son dakika haberi... Küçük işletmelere 6 ay ödemesiz destek kredisi! Halkbank krediyi devreye aldı! Kimler kredi alabilir? Limit ve faiz ne kadar? |Video

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29.04.2020
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında devletin destekleri sürüyor. Bu kapsamda küçük işletmelere 6 ay ödemesiz destek kredisi veriliyor. Destek kredisinde detaylar neler? Krediyi kimler alacak? Limit ve faiz ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili tüm detayları anlattı.
Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! 2020 HALKBANK 10.000 TL KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Son dakika: Halkbanktan flaş açıklama: Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye aldık SON DAKİKA: HALKBANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: YÜZDE 7,5 MALİYETLE 6 AY ÖDEMESİZ DESTEK PROGRAMINI DEVREYE ALDIK

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