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Son dakika haberi... Küçük işletmelere 6 ay ödemesiz destek kredisi! Halkbank krediyi devreye aldı! Kimler kredi alabilir? Limit ve faiz ne kadar? |Video
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında devletin destekleri sürüyor. Bu kapsamda küçük işletmelere 6 ay ödemesiz destek kredisi veriliyor. Destek kredisinde detaylar neler? Krediyi kimler alacak? Limit ve faiz ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili tüm detayları anlattı.
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