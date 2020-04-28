Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredisi ne zaman sonuçlanır? Koronavirüs salgını sürecinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilere, gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla aylık %0,49 faizli 10.000 TL'ye kadar destek kredisi veriliyor. Halkbank tarafından verilen destek kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için detayları sayfamızda derledik. Peki, Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte ayrıntılar...