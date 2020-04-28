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Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?
Halkbank 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi için verilen temel ihtiyaç desteği kredisinin sonuçları açıklanmaya başladı. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladılar. Halkbank'ın 6 ay ödemesiz kredi desteğine ilişkin merak edilenleri sayfamızda derledik. Peki, Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?
Giriş Tarihi: 28.04.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 17:21
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