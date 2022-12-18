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Son dakika EYT ve ASGARİ ÜCRET açıklaması! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar

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Giriş: 18.12.2022 12:11
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT düzenlemesiyle ilgili konuştu. Bakan bilgin, EYT ile ilgili son düzenlemelerin yapıldığını belirtti, işveren kıdem tazminatının ödenmesi için kredi desteğinin verileceğini belirtti.
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