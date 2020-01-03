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03.01.2020

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! 2020 yılında emekliye memura ve işçilere zam müjdesi |Video

Enflasyon yılı yeni ekonomi programı hedeflerinin altında kapattı. TÜFE Aralık'ta 0,74 artarken yıllıkta yüzde 11,84 olarak gerçekleşti. Geçen ayın zam şampiyonu patlıcan oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardında da milyonlarca çalışan ve emeklinin 2020 yılın Ocak ayından itibaren geçerli olacak zamları da belli oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? En yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? En yüksek memur maaşı ne kadar oldu? İşte rakamlar...

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