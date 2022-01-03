Emekli ve memur maaşlarına ek zam geldi mi? A Haber canlı yayınında açıkladı

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2022 yılı zam oranları belli oldu. Yılın ilk Kabine toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan maaşlarla ilgili yeni gelişmeleri duyurdu. Peki memur ve emekli maaşlarına ek zam geldi mi? Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları ne kadar oldu? 2022 yılı en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.