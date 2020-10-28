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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Ekonomik güven endeksi yükseliyor

Son dakika: Ekonomik güven endeksi yükseliyor

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Giriş: 28.10.2020 10:11
Güncelleme:28.10.2020 10:14
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin Ekonomi Güven Endeksi'ni açıkladı. Ekim'de güven endeksi 92.8 oldu. Eylül ayında 88.5 olmuştu. Detaylar A Para Ankara haber müdürü Murat Ovucu canlı yayında aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 88,5 iken, Ekim ayında %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ekim ayında %3,8 oranında artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,4 oranında artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 95,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Ekim ayında %0,1 oranında azalarak 81,9 değerini aldı..

Ekonomik güven endeksi yükseliyor
Ekonomik güven endeksi yükseliyor
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