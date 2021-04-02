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Son dakika: Dijital bankacılıkta yeni dönem başladı

A Haber
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Giriş: 02.04.2021 14:45
Güncelleme:02.04.2021 15:24
Son dakika haberi... Dijital bankacılıkta yeni dönem başladı. 1 Mayıs'tan itibaren bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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