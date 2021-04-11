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Son dakika: Devlet üreticinin yanında! Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak

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Giriş: 11.04.2021 12:49
Güncelleme:11.04.2021 13:17
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticinin elinde kalan milyonlarca ton patates ve soğanın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alacak olması çiftçiyi sevindirdi. Detayları Hayrettin Yenel Niğde'den, Gamze Elçi İzmir'den aktardı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Gürdal, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılarak hızlı bir şekilde üreticilerimizin elinden alınarak 81 ildeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hanelerine sunulmasıyla görevlendirildik" dedi.
Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak! ÇİFTÇİDEN ALINIP ÜCRETSİZ DAĞITILACAK!
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Devlet üreticinin yanında! Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak
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