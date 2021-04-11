Son dakika: Devlet üreticinin yanında! Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticinin elinde kalan milyonlarca ton patates ve soğanın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alacak olması çiftçiyi sevindirdi. Detayları Hayrettin Yenel Niğde'den, Gamze Elçi İzmir'den aktardı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Gürdal, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılarak hızlı bir şekilde üreticilerimizin elinden alınarak 81 ildeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hanelerine sunulmasıyla görevlendirildik" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN