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09.12.2019

Son dakika: Cumhurbaşkanlığından Volkswagen açıklaması

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, A Para'ya yaptığı açıklamada Volkswagen'in Türkiye'de açacağı fabrikaya ilişkin konuştu. Arda Ermut, "Manisa'da bir şirket kuruldu. Bu ve buna benzer yatırımların süreceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki sene başka yatırımlar da anons edeceğiz. Bekleme sürecine girmişti ancak lehimize sonuçlanacak." dedi.

İşte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

-Türkiye yabancı yatırımcıların radarından hiç bir zaman çıkmadı. Türkiye yaşadığı sorunlara rağmen yatırım çekebilen bir ülke. Türkiye yeniden yatırımların artacağı bir döneme giriyor.

-2002'den günümüze kadar 210 milyar dolar yatırım çektik. Geçen sene de Türkiye yatırımlarda pozitif ayrıştı. Dünyada doğrudan yatırımlar azalırken Türkiye'de yüzde 12,6 arttı. İniş çıkışlar yaşasak da istikrarlı bir şekilde yatırım çekiyoruz.

VOLKSWAGEN'İN TÜRKİYE YATIRIMI

Manisa'da bir şirket kuruldu. Bu ve buna benzer yatırımların süreceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki sene başka yatırımlar da anons edeceğiz. Bekleme sürecine girmişti ancak lehimize sonuçlanacak.

FAİZ KARARLARI

Faizler yatırımın önünde engel. Faizlerdeki düşüşün uzun dönemde pozitif etkisi olacak. Hedefimiz küresel yatırımların yüzde 1,5'ini ülkemize çekmek.

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