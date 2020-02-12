Son dakika: Başkan Erdoğan’dan müjde: 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu - VİDEO

Son dakika haberi... Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada "Konuşmamı turizm açısından bir müjde ile tamamlamak istiyorum. 2020 yılını Patara yılı ilan ettik." dedi. Erdoğan, "Turizm alanında bir müjdeyi milletimle paylaşmak istiyorum. 2020 yılını Patara yılı ilan ettik. Patara antik kenti Fethiye kalkan arasında bulunuyor. Likya’nın ana liman şehri olan Patara bizim tarihimizin de önemli sembollerinden biridir. Osmanlı kuzey Afrika ile telsiz telgraf iletişiminin Patara’dan sağlıyordu. İtalyanlar tarafından bombalanan kadar faaliyet göstermişti. Bu istasyonu tekrar hayata geçiriyoruz. Antik dönemden günümüze ulaşan tek deniz feneri de yine Patara’dadır. Patara’yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edecek bir yer olarak gördük. Patara yılının ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.