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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası doğal gaz müjdesi: Çaycuma-1'de 58 milyar metreküp gaz bulundu

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Giriş: 26.12.2022 20:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında,Türkiye'nin yeni doğal gaz keşfinin detaylarını duyurdu. Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında yer alan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıkladı. Başkan Erdoğan ayrıca, uluslararası bir analiz firmasına yaptırılan araştırma sonucunda Karadeniz'de bulunan gaz rezervinin toplamda 710 milyar metreküpe ulaştığını vurgulayarak, "Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır." dedi.
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