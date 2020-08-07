Son dakika haberleri... Başkan Erdğoan cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan ekonomiye ilişkin; "Dışarıdaki düşmanları içeride destekleyenler var. Türkiye dimdik ayakta! Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan ekonomiye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu;

"Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz"

Erdoğan, "Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız." dedi.

Erdoğan, "Şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili, maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.