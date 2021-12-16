16 Aralık 2021, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan asgari ücreti açıklayacak | A Haber canlı yayını 2022 asgari ücret zammı...
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret rakamını Başkan Recep Tayyip Erdoğan dakikalar sonra açıklayacak. A Haber canlı yayınında son dakika asgari ücret gelişmeleri konuşuluyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milyonların merakla beklediği rakam hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika 2022 asgari ücret zammı gelişmeleri...