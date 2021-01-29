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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 700 bin kamu işçisine ödemeler bugün

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Giriş: 29.01.2021 10:16
Güncelleme:29.01.2021 10:23
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! BUGÜN HESAPLARA YATIYOR
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