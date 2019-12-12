12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

Son dakika: Bakan Berat Albayrak: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantıda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Ekonomimiz en büyük şoklara karşı sergilenen duruşla ne kadar dirençli hale geldiğini ispat etti. Kurumlarımızla gösterdiğimiz refleksle yaşanan her şoktan güçlenerek çıktık. Ekonomimizi daha da güçlü kılmak zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantıda konuştu ve önemli mesajlar verdi.

"EKONOMİMİZİ DAHA DA GÜÇLÜ KILMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın belirttiği muasır medeniyetler seviyesinin daha da üstüne çıkmak için çok daha fazla çalışacağız. Son 6 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güçlü Türkiye idealine karşı sayısız plan ve girişimle karlı karşıya kaldık. Ve hamdolsun yüce milletimizin desteği ile birer birer bertaraf ettik. Ekonomimiz en büyük şoklara karşı sergilenen duruşla ne kadar dirençli hale geldiğini ispat etti. Kurumlarımızla gösterdiğimiz refleksle yaşanan her şoktan güçlenerek çıktık. Ekonomimizi daha da güçlü kılmak zorundayız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika: Bakan Berat Albayrak: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik
Son dakika: Bakan Berat Albayrak: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik
Bloomberg'den çarpıcı anket: Türk ekonomisi...
Bloomberg'den çarpıcı anket: Türk ekonomisi...
2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanlığından Volkswagen açıklaması
Cumhurbaşkanlığından Volkswagen açıklaması
Bakan Berat Albayrak: Şimdi daha güzel ve yeni bir dönem başlıyor
Bakan Berat Albayrak: Şimdi daha güzel ve yeni bir dönem başlıyor
Bakan Berat Albayrak: Çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz
Bakan Berat Albayrak: Çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz
Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü
Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü
Bakan Albayrak: Şimdi artık yeni bir dönem
Bakan Albayrak: Şimdi artık yeni bir dönem
Konut kredisi oranları ne kadar?
Konut kredisi oranları ne kadar?
Son dakika: Emekli maaşı zamları belli oldu
Son dakika: Emekli maaşı zamları belli oldu
Memur ve emekli ocak zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli ocak zammı ne kadar olacak?
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Daha Fazla Video Göster