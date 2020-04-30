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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Bakan Albayrak o projeyi duyurmuştu! "1 Milyon Yazılımcı Projesi" ne aşamada? Kimler başvurabilir? |Video

Son dakika: Bakan Albayrak o projeyi duyurmuştu! "1 Milyon Yazılımcı Projesi" ne aşamada? Kimler başvurabilir? |Video

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30.04.2020
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne başvuru sayısı 455 bine ulaştı. Peki projeye kimler başvurabilir? Nasıl başvuru yapılır? E-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor mu? Yaş sınırı var mı? Eğitimler nasıl verilecek? Yazılım eğitimleri ücretli mi? Yazılımcı adaylarına hangi eğitimler verilecek? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknoloji Genel Müdürü Sevda Mersin, detayları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan 1 Milyon Yazılımcı Projesi hakkında flaş açıklama SON DAKİKA HABERİ: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN "1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ" HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Proje tamamlandı deyip duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK 'PROJE TAMAMLANDI' DEYİP DUYURDU: TARİHİ İSTİHDAM HAMLESİ

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