Son dakika: Bakan Albayrak o projeyi duyurmuştu! "1 Milyon Yazılımcı Projesi" ne aşamada? Kimler başvurabilir? |Video

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne başvuru sayısı 455 bine ulaştı. Peki projeye kimler başvurabilir? Nasıl başvuru yapılır? E-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor mu? Yaş sınırı var mı? Eğitimler nasıl verilecek? Yazılım eğitimleri ücretli mi? Yazılımcı adaylarına hangi eğitimler verilecek? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknoloji Genel Müdürü Sevda Mersin, detayları A Haber canlı yayınında yanıtladı.