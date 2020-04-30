Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan "1 Milyon Yazılımcı Projesi" hakkında flaş açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı." bilgisini paylaştı.
"SÜRPRİZLERLE YOLUNA DEVAM EDECEK"
Bakan Albayrak, ayrıca, "Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek." mesajını verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor.
"SÜRPRİZLERLE YOLUNA DEVAM EDECEK"
Bakan Albayrak, ayrıca, "Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek." mesajını verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor.
"1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ"NE YOĞUN İLGİ
İşverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçebilecek.
Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.
YAZILIMCI OLMAK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM? BTK AKADEMİ 1 MİLYON YAZILIMCI BAŞVURU NASIL YAPILIR? ONLİNE EĞİTİM EKRANI...
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