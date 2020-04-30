Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan "1 Milyon Yazılımcı Projesi" hakkında flaş açıklama

Berat Albayrak , Twitter'dan yaptığı açıklamada "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı." bilgisini paylaştı.Bakan Albayrak, ayrıca, "Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek." mesajını verdi.



"1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ"NE YOĞUN İLGİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor.

İşverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçebilecek.

Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.