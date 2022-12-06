SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET | Asgari ücrette olası senaryolar neler? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın gerçekleşecek ilk toplantıyla başlıyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türk-İş temsil edecek. Peki Asgari ücrette olası senaryolar neler? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret 8 bin TL olur mu? Memur-emekli zamları ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktarırken Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.

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