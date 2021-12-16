16 Aralık 2021, Perşembe
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Son dakika asgari ücret açıklanıyor | Bugün açıklanabilir diyerek rakam verdi! Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor! Asgari ücrette gözler Külliye’de
Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşın gözü 2022 asgari ücret zammında. Peki asgari ücret açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bugün yarın açıklanabilir" ifadelerini kullanarak beklediği rakamı verdi.