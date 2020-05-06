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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın ve dolarda son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Piyasalar ne durumda? Faruk Erdem canlı yayında yorumladı |Video

Son dakika: Altın ve dolarda son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Piyasalar ne durumda? Faruk Erdem canlı yayında yorumladı |Video

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06.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken ekonomi piyasalarını da oldukça etkiledi. Peki tüm dünyada normalleşmeye geçişe başlanırken piyasalarda düzelme var mı? Piyasalar ne durumda? Altın, dolar, euro ne durumda? Bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken ekonomi piyasalarını da oldukça etkiledi.

Peki tüm dünyada normalleşmeye geçişe başlanırken piyasalarda düzelme var mı? Piyasalar ne durumda? Altın, dolar, euro ne durumda? Bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.

DOLARLA BİRLİKTE SERT KIRILMA OLABİLİR

Altındaki yükseliş ile ilgili uyarılarda bulunan Erdem, "Gram altındaki artış dolarla ilgili dolardaki kırılma ile sert kırılma olabilir dikkat etmek lazım. Onsta aşağı yönde hareket var." ifadelerini kullandı.

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