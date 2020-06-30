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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın döviz ve borsada son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne? |Video

Son dakika: Altın döviz ve borsada son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne? |Video

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Giriş: 30.06.2020 11:42
Güncelleme:30.06.2020 11:42
Son dakika haberi... Altın fiyatları ne durumda? Döviz ve borsada son durum ne? Yatırımcılar nasıl davranmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselmeye devam edecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın fiyatları ne durumda? Döviz ve borsada son durum ne? Yatırımcılar nasıl davranmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselmeye devam edecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika: 1 Temmuz öncesi düğün yapacak çiftlere sahte altın uyarısı | Sahte altın nasıl anlaşılır? SON DAKİKA: 1 TEMMUZ ÖNCESİ DÜĞÜN YAPACAK ÇİFTLERE 'SAHTE ALTIN' UYARISI | SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 30 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? UZMANLARDAN KRİTİK ALTIN YORUMU! 30 HAZİRAN GRAM, ÇEYREK, TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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