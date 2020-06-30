Son dakika haberi... Altın fiyatları ne durumda? Döviz ve borsada son durum ne? Yatırımcılar nasıl davranmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselmeye devam edecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın fiyatları ne durumda? Döviz ve borsada son durum ne? Yatırımcılar nasıl davranmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselmeye devam edecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.