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Son dakika: Altın döviz ve borsada son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne? |Video
Son dakika haberi... Altın fiyatları ne durumda? Döviz ve borsada son durum ne? Yatırımcılar nasıl davranmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselmeye devam edecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.
Son dakika haberi... Altın fiyatları ne durumda? Döviz ve borsada son durum ne? Yatırımcılar nasıl davranmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselmeye devam edecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.