Son dakika: 1 Temmuz öncesi düğün yapacak çiftlere 'sahte altın' uyarısı | Sahte altın nasıl anlaşılır?
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, düğün salonlarının yeniden açılacağı 1 Temmuz öncesi, evlenecek çiftlere sahte altın uyarısında bulundu. Başman, "Düğündeki heyecan ve ışıkların gözalıcı ortamında art niyetli kişiler, çiftlere sahte altın takıyor" dedi.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılacak olması, altın satışında hareketliliğe neden oldu.
Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen sahte altın da yaygınlaşmaya başladı. Düğün yapan çiftlere takılan altınların gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu söyleyen Adana Kuyumcular Odası Oğuz Başman, "Düğündeki heyecan ve ışıkların gözalıcı ortamında art niyetli kişiler çiftlere sahte altın takıyor. Bunu vatandaşların anlaması çok zor. Bu altınlar gerçeğinden ayırt edilemiyor. Ancak şüphelendikleri altınla gerçek altını ellerine alsınlar, sahte altının rengi koyu ve normalinden daha ağır olur" dedi.
MAKASLA KESTİ
Gerçek ve sahte altını ayırt etmek için demir makası kullanan kuyumcu dükkanı sahibi Gencer Dostlar, "Sahte altını bazen bizler de gerçek sanıyoruz. Şüphelendiğimiz durumlarda demir kesme masasıyla kesip madenin rengine bakıyoruz. İçinde bakır karışımı gri renk varsa bu altın sahtedir. Gerçek altını ne kadarda kesersek rengi hep bildiğimiz altın rengidir" dedi.
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