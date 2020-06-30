Son dakika... Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak? Haftanın ilk işlem gününe 380 TL seviyesi yakınlarında hareket eden gram altın, 30 Haziran'a 390 seviyesinde başladı. Çarşamba günü düğün salonlarının açılacak olması nedeniyle düğün hazırlığında olan vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Güncel altın fiyatlarına ve uzman yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu altın yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak? 30 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, dolar endeksindeki aşağı yönlü harekete karşın değerli madende yukarı yönlü hareket sınırlı kalmakta. 1.769 seviyesinde işlem gören altında ilk hedef 1.775 seviyeleri olarak görünürken, bu seviyenin üzerine çıkması durumunda değerli maden yükselişini sürdürebilir. Olası düşüşlerde 1.750 seviyesinin altına sarkma yaşanması durumunda ise 1.725 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, yaptığı açıklamada, "Ons altın yeni haftaya 1770 doların üzerinde başlıyor. Ons altının geçen hafta 1780 dolar sınırına kadar yükseldikten sonra nakite dönüş ve kâr satışlarının etkisi ile 1750 doların altına geri çekildiğini gördük. Ancak ABD'de korona virüs vakalarının günlük bazda 45 bine kadar yükselmesi ve dünyada da toplam sayının giderek artıyor oluşu güvenli liman özelliğinden dolayı ons altının cazip kalmasını sağlıyor. Bu kapsamda yeniden 1770 doların üzerinde rakamlar görüyoruz. Bu da haftaya başlarken teknik görünümü iyileştiriyor. Kısa vadede olası kâr satışlarında 1745 doların üzerinde kalınması halinde aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Kaldı ki korona virüs bir endişe kaynağı olmaktan çıksa bile merkez bankalarının ekonomilere verdiği güçlü likidite desteği nedeniyle orta uzun vadede altın lehine tablonun korunacağını düşünüyoruz." dedi.