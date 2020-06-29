Son dakika haberi... Altın fiyatları ne durumda? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Döviz ve borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın fiyatları ne durumda? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Döviz ve borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.