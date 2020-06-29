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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi |Video

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Giriş: 29.06.2020 10:55
Güncelleme:29.06.2020 11:16
Son dakika haberi... Altın fiyatları ne durumda? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Döviz ve borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın fiyatları ne durumda? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Döviz ve borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

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