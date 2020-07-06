Son dakika haberi... Altın döviz ve borsada beklenti ne? Bu dönemde altın alınır mı satılır mı? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Borsada nasıl davranmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın döviz ve borsada beklenti ne? Bu dönemde altın alınır mı satılır mı? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Borsada nasıl davranmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.