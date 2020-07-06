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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? |Video

Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? |Video

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Giriş: 06.07.2020 11:54
Güncelleme:06.07.2020 11:54
Son dakika haberi... Altın döviz ve borsada beklenti ne? Bu dönemde altın alınır mı satılır mı? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Borsada nasıl davranmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın döviz ve borsada beklenti ne? Bu dönemde altın alınır mı satılır mı? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Borsada nasıl davranmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

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