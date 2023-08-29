Son dakika: A Haber petrol fışkıran Gabar'da! Hedef 2025'te günlük 100 bin varil petrol üretimi

Gabar Dağı bölgesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi yapıldı. Hedef 2025'te günlük 100 bin varil petrol üretimi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'dan aktardı. Sinan Yılmaz, “Gabar Dağı denildiğinde daha önce herkesin aklına terör geliyordu ancak şu anda burası petrol ile anılıyor. Artık hedef 2025’e kadar günlük 100 bin varil petrol üretimi.” dedi.

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