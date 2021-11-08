SON DAKİKA: 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Flaş tahmin: Net asgari ücret aralığı…

Son dakika asgari ücret zammı ve EYT haberi... 2022 asgari ücret zammı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bugün gerçekleşecek kritik Kabine toplantısının gündeminde. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı tahminini A Haber canlı yayınında açıkladı. Erdem, "Ben de o hesapları yapıyorum. Son 10 yılda da gerçekleşen enflasyonun 6-7 puanın üzerinde asgari ücret çıkmış. Yılsonu beklenti 18-19 arasında Merkez Bankası’nın demek ki yüzde 25-30 arasında bir artış söz konusu olacak. Bu da net asgari ücreti 3.530 TL ile 3.750 TL arasında bir noktaya getiriyor. Bakıp göreceğiz." şeklinde konuştu.

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