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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: 15 büyükşehir için uçuşlar başlıyor! İşte uçakların havalanacağı o tarih |Video

Son dakika: 15 büyükşehir için uçuşlar başlıyor! İşte uçakların havalanacağı o tarih |Video

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Giriş: 26.05.2020 12:09
Güncelleme:26.05.2020 12:09
Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs küresel salgını tedbirleri kapsamında ara verilen hava yolu ulaşımı yeniden başlıyor. 4 Haziran itibariyle 15 büyükşehire uçuşların başlayacağı ardından uçuşların kademeli olarak önce 30 büyükşehir daha sonra 81 ilde yapılması planlanıyor. Peki havalimanında hangi tedbirler alındı? Yeni dönemde neler değişecek? A Haber muhabiri İstanbul Havalimanı'ndan son durumu anlattı.
15 büyükşehir için uçuşlar başlıyor!
15 büyükşehir için uçuşlar başlıyor!
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