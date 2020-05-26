Son dakika: 15 büyükşehir için uçuşlar başlıyor! İşte uçakların havalanacağı o tarih |Video

Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs küresel salgını tedbirleri kapsamında ara verilen hava yolu ulaşımı yeniden başlıyor. 4 Haziran itibariyle 15 büyükşehire uçuşların başlayacağı ardından uçuşların kademeli olarak önce 30 büyükşehir daha sonra 81 ilde yapılması planlanıyor. Peki havalimanında hangi tedbirler alındı? Yeni dönemde neler değişecek? A Haber muhabiri İstanbul Havalimanı'ndan son durumu anlattı.