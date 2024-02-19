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Silivri ve Tekirdağ'da 5 yeni doğal gaz keşfi! A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 13:11
Trakya'da piyasa değeri 3 milyar lira olan 300 milyon metreküp doğal gaz rezervi bulundu. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, doğal gazın çıkarıldığı o kuyulardan birinden detayları aktardı. Ne zaman piyasaya sürülecek? TBNG CEO’su Sinan Fırat A Haber canlı yayınında yanıtladı.
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