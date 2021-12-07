Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam fiyat listesi 2021 | sigaraya zam geldi mi son dakika 2021? Sigara zammı video izle

6 Aralık sigara zammı iddiası sosyal medyanın gündeminde yer alan konulardan birisi oldu. 6 Aralık'ta sigaraya zam gelecek mi? İddialara göre; sigara fiyatlarına toplu zam geleceği ve Tekel bayilerinde toplu sigara satışı yapılmadığı belirtiliyor. Sigara fiyatlarına paket başına 3-4 TL arasında zam yapılacağı iddialar arasında yer alıyor. Peki; BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyat listesi nasıl oldu? Güncel TEKEL sigara fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.