07 Aralık 2021, Salı
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Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam fiyat listesi 2021 | sigaraya zam geldi mi son dakika 2021? Sigara zammı video izle
6 Aralık sigara zammı iddiası sosyal medyanın gündeminde yer alan konulardan birisi oldu. 6 Aralık'ta sigaraya zam gelecek mi? İddialara göre; sigara fiyatlarına toplu zam geleceği ve Tekel bayilerinde toplu sigara satışı yapılmadığı belirtiliyor. Sigara fiyatlarına paket başına 3-4 TL arasında zam yapılacağı iddialar arasında yer alıyor. Peki; BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyat listesi nasıl oldu? Güncel TEKEL sigara fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.