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02.01.2020

Selçuk Bayraktar paylaştı! Hakkari'den Edirne'ye...

Öğrenciler Yerli Malı haftası kapsamında milli ve yerli teknoloji ürünlerin maketlerini yaptı. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından öğrencilerin yaptığı maketlerden oluşan toplama videoyu paylaştı.

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