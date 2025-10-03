03 Ekim 2025, Cuma

Şehrin Ekonomisi etkinliği Mardin'de yapıldı! Şehrin ekonomisi masaya yatırıldı

"Şehrin Ekonomisi" etkinliği Mardin'de yapıldı! Şehrin ekonomisi masaya yatırıldı

Giriş: 03.10.2025 13:48
Giriş: 03.10.2025 13:48
Turkuvaz Medya, şehirlerin ekonomi nabızlarını bundan böyle yerinde tutuyor. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen "Şehrin Ekonomisi" etkinliği bu defa Mardin'de yapıldı. Kentin önde gelenleri, üreticiler, iş insanları ile çalışanlar bir araya geldi ve Mardin ekonomisi masaya yatırıldı, kente yapılabilecek projeler konuşuldu.
