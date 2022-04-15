Sebzelerin zam yolculuğu! Markette fiyatlar nasıl değişiyor?

Antalya'da tarladan İstanbul'daki raflara süren sebze meyve yolcuğunda fiyat artışları dikkat çekiyor. Dalından koparılan bir domates yüzde 400 fiyat artışıyla sofralara ulaşıyor. Antalya'da çiftçiden ürünleri alan komisyoncular ve marketler, İstanbul'da fahiş karlarla satış yapıyor. Peki sebzelerin zam yolculuğu nasıl oluyor? Fiyatlar nasıl bu kadar yükseliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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