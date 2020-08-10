Sahte altına dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında anlattı

Altın fiyatları arttı dolandırıcılar da iş başına geçti. Özellikle altın içerisine bazı madenler katarak bu işi dolandırıcılık haline getirmiş durumdalar. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Ankara Kuyumcular ve Saatçiler odası başkanı Hasan Çavuşculu, A Haber canlı yayınında tüketicilere kritik uyarılarda bulundu. Çavuşculu, "İlk bakışta tüketicinin anlaması mümkün değil kuyumcu meslektaşlarımız bile yanılmaktalar" dedi.

Altın fiyatları arttı dolandırıcılar da iş başına geçti. Özellikle altın içerisine bazı madenler katarak bu işi dolandırıcılık haline getirmiş durumdalar. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Ankara Kuyumcular ve Saatçiler odası başkanı Hasan Çavuşculu, A Haber canlı yayınında tüketicilere kritik uyarılarda bulundu. Çavuşculu, "İlk bakışta tüketicinin anlaması mümkün değil kuyumcu meslektaşlarımız bile yanılmaktalar" dedi.