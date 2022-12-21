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Sağlık çalışanlarına büyük banka promosyonu | Ziraat Bankası ile anlaşma sağlandı

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Giriş: 21.12.2022 09:01
Son dakika | Sağlık Bakanlığının Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. İşte sağlıkçılara verilecek banka promosyonunun ödeme şekli...
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Sağlık çalışanlarına büyük banka promosyonu
Sağlık çalışanlarına büyük banka promosyonu
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