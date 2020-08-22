Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör: 2017'de başlayan strateji bugün meyvesini verdi

Türkiye Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetti. Peki Türkiye bu aşamaya nasıl geldi? Bu süreçte neler yaşadı? Karadeniz'de zaferle sonuçlanan bu süreç nasıl işledi? A Haber canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör bu müjde ile ilgili 'Yeni eksen Türkiye' başlığı attığı yazısında "Zafere giden yolun taşları 2017’de döşenmeye başladı. Dönemin Enerji Bakanı Albayrak’ın vizyonuyla alınan milli gemiler, gaz keşfini gerçekleştirdi. Artık Türkiye enerji piyasasında yeni bir sayfa açıyor." ifadelerini kullandı. İşte Dilek Güngör'ün o açıklamaları...