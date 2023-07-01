Rize usulü kuru fasulye nasıl yapılır?

Rize'nin tescilli kuru fasülyesi ile Samsun'un meşhur Bafra pidesinin tadı, damaklardan kolay kolay kaybolmuyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve Selman Kutlu, bu lezzetlerin yapılışını sizler için öğrendi.

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