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Rezervlerde büyük artış! Detayları canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Merkez Bankası rezervleri ne durumda? Brüt döviz rezervleri ne kadar arttı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Merkez Bankası rezervleri ne durumda? Brüt döviz rezervleri ne kadar arttı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.