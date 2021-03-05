Rezervlerde büyük artış! Detayları canlı yayında anlattı

Son dakika haberi... Merkez Bankası rezervleri ne durumda? Brüt döviz rezervleri ne kadar arttı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Merkez Bankası rezervleri ne durumda? Brüt döviz rezervleri ne kadar arttı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.