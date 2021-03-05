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Rezervlerde büyük artış! Detayları canlı yayında anlattı

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Giriş: 05.03.2021 09:54
Güncelleme:05.03.2021 10:12
Son dakika haberi... Merkez Bankası rezervleri ne durumda? Brüt döviz rezervleri ne kadar arttı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Merkez Bankası rezervleri ne durumda? Brüt döviz rezervleri ne kadar arttı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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