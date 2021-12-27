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Rafta fiyatlar ne zaman düşecek? Hızla düşen döviz kurları etiketlere nasıl yansıyor?

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Giriş: 27.12.2021 15:20
Güncelleme:27.12.2021 15:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni önlemler sonrasında hızla düşen döviz kurları raflara nasıl yansıdı? Döviz kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle market fiyatları düştü mü? Son durum ne? Gelişmeleri A Para muhabiri Rıfat Fırat’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
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