27 Aralık 2021, Pazartesi
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Rafta fiyatlar ne zaman düşecek? Hızla düşen döviz kurları etiketlere nasıl yansıyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni önlemler sonrasında hızla düşen döviz kurları raflara nasıl yansıdı? Döviz kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle market fiyatları düştü mü? Son durum ne? Gelişmeleri A Para muhabiri Rıfat Fırat’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.