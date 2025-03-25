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Provokasyonlar piyasaları nasıl etkiliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Provokasyonlar piyasaları nasıl etkiliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 11:06
Özgür Özel sokak çağrıları sonrası yaşanan gerilim piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerle olumsuz hava dengelendi. Özel daha da ileri giderek yerli ekonomik gücü kırmak için milli markalara boykot çağrısı yaptı. Gelişmeleri ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber’de değerlendirdi.
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Provokasyonlar piyasaları nasıl etkiliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı
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