Provokasyonlar piyasaları nasıl etkiliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Özgür Özel sokak çağrıları sonrası yaşanan gerilim piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerle olumsuz hava dengelendi. Özel daha da ileri giderek yerli ekonomik gücü kırmak için milli markalara boykot çağrısı yaptı. Gelişmeleri ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber’de değerlendirdi.

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