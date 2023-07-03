03 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Piyasaları yeni haftada yoğun gündem bekliyor! Gözler haziran enflasyonunda

Piyasaları yeni haftada yoğun gündem bekliyor! Gözler haziran enflasyonunda

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2023 08:29
Piyasaları yeni ayın ilk haftasında yoğun bir gündem bekliyor. Takip edilecek önemli veriler arasında yurt içinde haziran ayı enflasyon rakamları, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verileri olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gözler haziran enflasyonunda
Gözler haziran enflasyonunda
Memura ne kadar zam yapılacak?
Memura ne kadar zam yapılacak?
Kabine toplanıyor! Memur ve emekliye zam...
Kabine toplanıyor! Memur ve emekliye zam...
Bakanlık site aidatı artışına el koydu!
Bakanlık site aidatı artışına el koydu!
Vergi borcu olanlar dikkat!
Vergi borcu olanlar dikkat!
Memur ve emeklinin gözü yapılacak zamda
Memur ve emeklinin gözü yapılacak zamda
60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Doğalgazda temmuz tarifesi değişmedi!
Doğalgazda temmuz tarifesi değişmedi!
KEİ yeni dönem başkanı Türkiye oldu!
KEİ yeni dönem başkanı Türkiye oldu!
Ev hizmetlerinde çalışanlara emeklilik müjdesi!
Ev hizmetlerinde çalışanlara emeklilik müjdesi!
İş ilanları arttı
İş ilanları arttı
Bayram turizmcilerin yüzünü güldürdü
Bayram turizmcilerin yüzünü güldürdü
Daha Fazla Video Göster