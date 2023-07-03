Piyasaları yeni haftada yoğun gündem bekliyor! Gözler haziran enflasyonunda

Piyasaları yeni ayın ilk haftasında yoğun bir gündem bekliyor. Takip edilecek önemli veriler arasında yurt içinde haziran ayı enflasyon rakamları, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verileri olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN