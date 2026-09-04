Piyasalarda yeni dönem sinyali! Altında ralli, borsada 16 bin hedefi

Altın üç günlük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçerken, Borsa İstanbul'da pozitif seyir öne çıktı. Yatırımcıların gözü 16 Eylül'deki Fed faiz kararı ile Orta Vadeli Program'a çevrilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı da piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor. Petrol fiyatlarının yükselişi ve jeopolitik riskler ise küresel piyasalarda enflasyon endişelerini canlı tutuyor.