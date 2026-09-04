Seri cinayet zanlısı Fethi Dağlı'nın geçmişinden yeni detaylar: 2007'de de cinayet işlediği ortaya çıktı

İstanbul’da 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar’ı öldüren Fethi Dağlı’nın, 4 yıldır kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ı da öldürdüğü ortaya çıktı. Dağlı’nın ayrıca 2007 yılında güvenlik görevlisi Ahmet Karadağ’ı da öldürdüğü belirlenirken, emniyet geçmişteki diğer kayıp ve faili meçhul dosyalarını da mercek altına aldı. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, Türkiye’yi sarsan cinayet zincirinin perde arkasını ve özel görüntüleri canlı yayında aktardı. Katilin genç kadınları sahte iş ilanlarıyla tuzağa düşürdüğü, Erva’nın cesedini parçalara ayırarak kutularla taşıdığı anlar da kameralara yansıdı.