Piyasalarda dengeler değişti! Petrol ve altında kritik eşik: İşte son durum

Küresel piyasalar, İran’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik hamleleri ve ABD ile yaşanan gerilimle birlikte hareketli bir haftaya başladı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, altın ve gümüşte yaşanan sert değişimler yatırımcının odağında yer alıyor. Borsa İstanbul’un düşüşle başladığı yeni günde, döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası arenadaki "Hürmüz" restleşmesi ekonomi dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.