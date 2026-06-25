IBAN kiralama tuzağıyla gençler hedef alınıyor

Son dönemde sosyal medya üzerinden yayılan "IBAN kiralama" ilanları, masum gibi görünen bir ek kazanç kapısından ziyade büyük bir suç şebekesinin parçası haline gelme riskini taşıyor. Özellikle gençleri hedef alan bu yöntemle ilgili Avukat Mehmet Yılmazer, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı. Kiralık IBAN hesaplarının suç örgütleri tarafından kullanıldığını belirten Yılmazer, bu kişilerin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.