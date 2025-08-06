06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Piyasalar güne nasıl başladı? Altında yön ne olacak?
Ticaret savaşlarının etkisiyle birlikte artan belirsizlik ortamı altın fiyatlarını destekliyor. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın 3 bin 300 doları geçti, gram altın 4 bin 400 lirayı aştı. Piyasaların nabzını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.