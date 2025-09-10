10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Piyasalar bugün nasıl kapandı?
Piyasalar bugün nasıl kapandı?

Piyasalar bugün nasıl kapandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 19:04
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,96 değer kazancıyla 10.586,32 puandan tamamladı. Gün boyu 10.445,80 ile 10.590,63 puan aralığında hareket eden endekste, en çok işlem gören hisseler arasında THY, Yapı Kredi, ASELSAN, Akbank ve Sasa Polyester öne çıktı. BIST 30 endeksi de yüzde 1,34 artışla 11.645,52 puana yükseldi. Altının ons fiyatı 3 bin 642,7 dolardan işlem görürken, yurtiçinde kilogram altın 4 milyon 910 bin lira oldu. Dolar/TL kuru 41,33 seviyesinde seyrederken, Brent petrolün varili 67,2 dolara çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Piyasalar bugün nasıl kapandı?
Piyasalar bugün nasıl kapandı?
Piyasalar bugün nasıl kapandı?
Çocuklu çalışan kadına destek! İşte detaylar...
Çocuklu çalışan kadına destek! İşte detaylar...
İslam Memiş’ten gram altın için flaş tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için flaş tahmin
Altında gözler 5 bin TL seviyesinde
Altında gözler 5 bin TL seviyesinde
Çalışan anneler için 157 bin 500 TL
Çalışan anneler için 157 bin 500 TL
Vergi sisteminde köklü değişiklik!
Vergi sisteminde köklü değişiklik!
Evleneceklere iyi haber!
Evleneceklere iyi haber!
Vergi sistemi tamamen değişti!
Vergi sistemi tamamen değişti!
Evlenecek gençlere destek miktarı ne kadar arttı?
Evlenecek gençlere destek miktarı ne kadar arttı?
OVP ile TES geliyor! İşte tüm detaylar
OVP ile TES geliyor! İşte tüm detaylar
Ekonominin 3 yıllık haritası
Ekonominin 3 yıllık haritası
Gram altında yeni hedef ne?
Gram altında yeni hedef ne?
Daha Fazla Video Göster