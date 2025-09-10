Piyasalar bugün nasıl kapandı?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,96 değer kazancıyla 10.586,32 puandan tamamladı. Gün boyu 10.445,80 ile 10.590,63 puan aralığında hareket eden endekste, en çok işlem gören hisseler arasında THY, Yapı Kredi, ASELSAN, Akbank ve Sasa Polyester öne çıktı. BIST 30 endeksi de yüzde 1,34 artışla 11.645,52 puana yükseldi. Altının ons fiyatı 3 bin 642,7 dolardan işlem görürken, yurtiçinde kilogram altın 4 milyon 910 bin lira oldu. Dolar/TL kuru 41,33 seviyesinde seyrederken, Brent petrolün varili 67,2 dolara çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN